Brrrrr, watertemperatuur van zes graden: duizend bikkels nemen nieuwjaarsduik in Den Bosch [FOTO'S]

DEN BOSCH - Buitentemperatuur: 8 graden, watertemperatuur 6 graden. Onder die omstandigheden namen maandagmiddag ongeveer duizend bikkels een nieuwjaarsduik in de Oosterplas in Den Bosch. Ook in Bergen op Zoom trotseerden zo'n tweehonderd mensen het koude water in de Binnenschelde.

Volgens de organisatie waren de weersomstandigheden goed, maar de verkleumde blikken van de deelnemers vertelden een heel ander verhaal.



Na een uitgebreide warming-up doken de fanatiekelingen goedgemutst in het ijskoude water. “Het water is stervenskoud’, zei een van de helden.Onze fotografe was ook bij de Nieuwjaarsduik in Den Bosch en trotseerde het water, weliswaar niet in bikini maar met hoge rubberen laarzen.Anderen kwamen met rode benen en gezichten uit het water en gingen snel op zoek naar hun warme kleding. De dampende erwtensoep vond gretig aftrek."Niet koud als vorig jaar", vertelde een van de deelnemers voorafgaande aan de nieuwjaarsduik in de Binnenschelde in Bergen op Zoom. Om vervolgens een sprintje te trekken richting het koude water. Aan de duik namen zo'n tweehonderd waaghalzen deel.