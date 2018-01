Moslimgemeenschap ruimt vuurwerkrommel in Drunen op

DRUNEN - Terwijl het overgrote deel van Brabant maandagochtend vroeg nog op een oor lag, was een groep gelovigen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap al hard aan het werk. Gewapend met grijper en veger maakten ze straten in Drunen schoon van vuurwerkresten.

Lege hulzen, het rode papier van het knalvuurwerk en kruitresten, de rommel ligt overal. Overigens is het opruimen geen straf voor de heren. “Het is onze manier van genieten”, vertelt Ahmad Said Ikhlaf met een grote lach. “Reinheid is een vereiste van het geloof, en daarom ruimen we nu ook op. En het is goed voor het milieu.”



Zakken vol

Ook Toosif Ahmed helpt mee: “We willen het goede voorbeeld geven door een goede daad te doen.” Het duurt niet lang voordat de ‘poetsploeg’ aardig wat zakken vol heeft. “Zo voorkomen we ook dat kinderen nog niet ontploft vuurwerk gaan zoeken.”



De gemeenschap ruimt al jaren vuurwerk op nieuwjaarsdag op. “Dat doen we ook in verschillende andere steden in Nederland en ook in Duitsland en Engeland”, vertelt Ikhlaf.