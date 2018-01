Vrouw gewond door zwaar explosief, politie zoekt afsteker

EINDHOVEN - Een vrouw is oudjaarsnacht gewond geraakt nadat er een zwaar explosief in de Uniastate in Eindhoven werd afgestoken. Ze kreeg rondvliegend glas tegen haar hoofd. De ramen van minstens drie woningen sprongen stuk door het explosief. De politie denkt dat het om zwaar en illegaal vuurwerk gaat.

De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis. Ambulancepersoneel heeft haar geholpen. Haar zoon is ook door de hulpverleners nagekeken. Hij had last van zijn gehoor door de enorme knal.



Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die bij de ontploffing waren. Tot nu toe hebben agenten alleen met mensen gesproken die de knal hebben gehoord. Het is daarom nog niet duidelijk wie het explosief heeft afgestoken.



Mensen die meer weten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.