Youp van 't Hek versus Guido Weijers, cabaretier uit Breda trekt de helft minder kijkers

BREDA - Wie afgelopen oudejaarsavond thuis op de bank het jaar 2017 nog eens de revu wilde laten passeren én wel zin had in een lolletje, kon kiezen uit twee oudejaarsconferences. Guido Weijers uit Breda was te zien op RTL4, Youp van 't Hek op NPO1. De 'strijd' om de kijkcijfers werd ruimschoots gewonnen door Van 't Hek.

Met zijn show 'Een vloek en een zucht' bereikte Van 't Hek 2,6 miljoen televisiekijkers. Weijers moest het doen met net iets minder dan de helft. Het televisietoestel van 1,2 miljoen Nederlanders werd afgestemd op zijn eindejaarsshow.



Geen competitie

Weijers wilde op voorhand niets weten over een strijd: "Er is geen competitie. Ik ben laatst naar Youp wezen kijken. Ik vind dat hij een prachtige voorstelling heeft. Youp is meer een verhalenverteller, terwijl ik meer in hoog tempo, heel 2017 uit elkaar trek en van humor voorzie."



Het best bekeken televisieprogramma zondagavond was het Nationaal Aftelmoment op NPO1. Op die zender zagen 3 miljoen kijkers de laatste seconden van 2017 verstrijken en het vuurwerk in Den haag losbarsten.