Plons! Warm bierbad als alternatief voor koude nieuwjaarsduik

TILBURG - Een nieuwjaarsduik nemen klinkt niet iedereen als muziek in de oren. Al dan niet met katerig hoofd het koude water in, je moet ervan houden. In Tilburg doen ze het dit jaar dan ook helemaal anders. Want waarom kou lijden als je ook gewoon in een warm bad vol bier kunt plonzen? "Lekker nat!"

Halverwege de middag ging het warme bierbad van café 't Taphuys open. De inhoud: 1400 liter bier en een hoop kleurige confetti.



Eén van de eersten die de zwembroek aantrok voor de bijzondere 'duik', was Karel van Broekhoven. Hij is één van de sponsoren van het bier waarmee het bad gevuld werd. Vergezeld door onder anderen een dame in badeend-outfit, dompelde hij zichzelf onder. "Lekker!"Van Broekhoven is dan weliswaar omringd door bier, de inwendige mens heeft nog minder alcohol gezien deze nieuwjaarsdag. "We zijn zeker nog niet zat. Ik beloof nog niks voor later op de dag, maar voorlopig nog niet." Verderop in het bad verzucht de badeend: "Het prikt gewoon!"Eigenaar van 't Taphuys Paul van Boxtel zelf trok uiteraard ook de zwembroek aan. Samen met van Broekhoven en de badeend waagde hij een plonsje. De heren lijken zich uitstekend te vermaken. "Het is geen zonde van het bier, hoor. Er zit bijvoorbeeld een bier bij wat met afvullen wat gist heeft meegekregen en dus niet meer te tappen is voor de horeca. Het is een mengsel van verschillende bieren."Het bierbad moet overigens niet gezien worden als alternatief voor het reguliere douche- of badritueel. "Ik ga zo wel lekker douchen. Ik denk niet dat m'n vrouw het waardeert dat ik zo bij haar in bed schuif vanavond."