Weer een demonstratie van Mathieu van der Poel, veldrijder begint 2018 met zege

BAAL - Mathieu van der Poel is het nieuwe jaar gewonnen zoals hij 2017 eindigde, met een zege. In Baal had de Europees kampioen nog nooit gewonnen, maandagmiddag deed hij dat door solo over de finish te komen. De voorsprong op nummer twee Wout van Aert was 58 seconden bij de GP Sven Nys.

Halverwege de wedstrijd nam Van der Poel het initiatief. Hij reed weg bij Van Aert, die geen antwoord had op de aanval van de Europees kampioen. Na een half rondje kwam Van der Poel over de finishlijn, met een voorsprong van negentien seconden. Een ronde later, met nog twee ronden te rijden, was de voorsprong gegroeid naar meer dan een halve minuut.



Die voorsprong groeide in het slot van de wedstrijd, mede door een val van Van Aert. De wereldkampioen ging onderuit bij de balken. Corné van Kessel uit Veldhoven eindigde als derde, op 38 seconden van de nummer twee.



"Het was in het begin aftasten, het parcours lag er verraderlijk bij. In het begin was het tempo goed, ik vond het wel goed zo. Daarna heb ik geprobeerd alles op één aanval te zetten", zei Van der Poel tevreden. Nu is het tijd voor een rustigere periode. "Ik ga op stage naar Spanje, om de batterijen weer op te laden. Even wat rust vinden en goed trainen."



Kaptheijns derde

Maud Kaptheijns werd eerder op de dag onverwacht derde. Met nog een half rondje te gaan reed ze niet bij de eerste drie. "Ik kreeg Sanne Cant en Nikki Brammeier in het vizier, in de laatste honderden meters ben ik ze nog voorbij gegaan", zei de renster uit Westerhover met een glimlach tegen Sporza.



De Amerikaanse Katherine Compton eindigde als winnares, met die zege verzekerde ze zich ook al van de eindzege in de DVV-trofee. De Nederlandse Annemarie Worst werd tweede, negen seconden voor Worst.



Thalita de Jong maakte op 1 januari haar rentree in het veld. De wereldkampioene uit 2016 raakte bijna een jaar geleden geblesseerd en reed sindsdien geen veldrit meer. Ze speelde geen rol van betekenis aan kop van het veld, maar eindigde als nummer veertien net voor Marianne Vos.