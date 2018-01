Gelukkig nieuwjaar met het zwartgeblakerde autokerkhof van Veen

VEEN - Geblakerde autowrakken als stille getuigen van de jaarwisseling in het dorp Veen liggen hoog opgestapeld op de gemeentewerf van Aalburg. Het gaat om circa acht auto’s die in de periode rond oud en nieuw in de brand zijn gestoken door de zogenoemde stokers. Tussen de autowrakken ook een enorme stapel hout, die in de vlammen had moeten opgaan, en de resten van een caravan. Toevaliggerwijs ligt de gemeentewerf ook in het dorp Veen dat daarmee een nieuwe tijdelijke attractie heeft: een eigen autokerkhof.

Al decennia is het rond oud en nieuw bal in het dorp Veen en al even lang roepen de inwoners van het dorp in koor, dat de stokers van buitenaf komen. Feit is echter dat in de nacht van donderdag op vrijdag twee inwoners van de gemeente Aalburg werden opgepakt voor opruiing en belediging van agenten. In die nacht werden agenten bekogeld met stenen en flessen en hing er een grimmige sfeer rond één van de eerste autobranden van het 'stookseizoen'.



Wij doen dat niet

Na de eerste arrestaties in de nacht van donderdag op vrijdag werden verderop in het weekend opnieuw twee inwoners van de gemeente Aalburg opgepakt, maar ook een aantal mensen uit naburige dorpen. Van (voetbal)hooligans, waar altijd met een beschuldigende vinger naar werd gewezen, was geen sprake.



Rond de jaarwisseling brandde ook een caravan gevuld met autobanden volledig uit. Ergens onder de stapel zwartgeblakerde auto’s op de gemeentewerf is zelfs nog een stukje verschrompelde caravan te herkennen.



LEES OOK: Meerdere autobranden in Veen, ook op veel andere plekken moet brandweer aan het werk



Brandtoerisme

Bij de gesloten gemeentewerf is het op nieuwjaarsdag relatief druk. Auto’s rijden veelvuldig langs om te stoppen bij het hek, om vervolgens naar de berg autowrakken te loeren.