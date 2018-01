Danny van Poppel wil winnen in Giro en Vuelta: 'Op een leeftijd dat het leren voorbij is'

MOERGESTEL - Danny van Poppel is de laatste weken al aan het trainen met LottoNL-Jumbo, officieel is hij vanaf 1 januari renner van de Nederlandse wielerploeg. Hij komt over van Sky. De renner uit Moergestel hoopt voor de overwinning te gaan rijden in de Giro en Vuelta.

"Een nieuwe ploeg, een nieuwe start. En ik ga grote rondes rijden, daar ben ik heel blij mee", zegt Van Poppel. "De grootste reden dat ik voor LottoNL-Jumbo gekozen heb is dat ik hier een van de kopmannen word. Ik krijg kansen. Ik ga de Giro en Vuelta rijden. Bij Sky was dat bijna niet mogelijk, zeker niet als een van de leiders."



Van Poppel won in het verleden al eens een etappe in de Vuelta. Die prestatie wil hij herhalen of evenaren in de Giro. "Ik ben nu wel op een leeftijd dat het leren een beetje voorbij is, vin ik zelf. We gaan zeker voor de overwinning. Ook in andere wedstrijden."



Bij LottoNL-Jumbo zat bij al een grote sprinter in de ploeg. Dylan Groenewegen won afgelopen jaar de slotrit van de Tour de France. Concurrenten of niet? "Ik krijg die vraag heel vaak. De ploeg heeft daar natuurlijk goed naar gekeken, ik denk dat ik hem alleen op het Nederlands kampioenschap zal zien.""We zijn natuurlijk ook andere sprinters. Dylan is meer van de snelheid, van de power. Ik ben meer van de lastigere aankomsten, ik kan ook een heuvel op", aldus Van Poppel, die veel met dezelfde helpers zal rijden dit jaar. "Ik heb twee of drie man die heel het jaar met mij meegaan. Robert Wagner sowieso. Dat is goed. Ook om elkaar te leren kennen en te zien hoe het beter kan."