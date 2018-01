Familie vermoorde Johan van Boxtel looft beloning van 50.000 euro uit voor gouden tip

EINDHOVEN - De familie van de vermoorde Johan van Boxtel looft 50.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de oplossing van de moordzaak. De Eindhovenaar werd in mei vorig jaar op de Memlincstraat doodgeschoten. Hij was een bekende in het criminele circuit.

De beloning komt daarmee uit op 70.000 euro, gezien de politie eerder een beloning van 20.000 euro uitloofde. Het geld is door vrienden en familie bij elkaar gelegd, zo blijkt uit een bericht op Facebook.



De 32-jarige Johan van Boxtel werd op zondagochtend 7 mei 2017 vermoord . Hij werd door twee personen opgewacht voor zijn huis. Ze schoten hem van dichtbij dood nadat hij zijn auto had geparkeerd. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werden camerabeelden vertoond van de moord, in de hoop de daders te vinden.Van Boxtel hield zich bezig met de handel in hennep . Hij werd ook veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss afgelopen jaar. De link tussen hennephandel en zijn dood wordt onderzocht. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit.