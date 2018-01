Matig WK darts: 'Michael van Gerwen is wereldtitel kwijt, gevolgen groot voor Jelle Klaasen'

LONDEN - Met de uitschakeling van Michael van Gerwen in de halve finale werd zaterdagavond de derde en laatste Brabantse darter uitgeschakeld op het WK. De eerste ronde was al het eindstation voor Benito van de Pas en Jelle Klaasen. Het was voor de Brabanders een matig toernooi, met gevolgen.

"Van Gerwen is zijn wereldtitel kwijt. Daar baalt hij natuurlijk ontzettend van. Hij had hier maar een doel: wereldkampioen worden", zegt Joost van Erp, als verslaggever van Omroep Brabant aanwezig op het WK.



"Maar hij blijft onbetwist de beste van de wereld, hij blijft ook met grote afstand de nummer één op de wereldranglijst. Eind januari doet hij gewoon mee aan The Masters, hopelijk kan hij daar wel de finale halen en winnen."



"Voor Klaasen zijn de gevolgen van een slecht WK een stuk groter. Hij valt buiten de top zestien en mist daardoor The Masters, daar mogen alleen de beste zestien spelers van de wereld aan meedoen. Klaasen staat nu op plaats achttien", legt Van Erp uit."Ook Van de Pas had geen geweldig WK, voor hem zijn de gevolgen minder groot. Hij blijft op plek veertien en mag het volgende toernooi dus wel spelen."Arjan van der Giessen, dartsverslaggever van RTL7, gaf in het Omroep Brabant-programma Sportlunch aan dat Van Gerwen wel even nodig heeft om de nederlaag te verwerken. "Zoals hij na afloop ook zei: ‘ik kan niemand iets verwijten, behalve mezelf. Hij mist zes pijlen om de wedstrijd te beslissen. Of daar een verklaring voor is? Misschien is het spanning geweest."Toch zijn er weinig conclusies te trekken na de nederlaag. "Als je ziet hoe dicht hij bij de dubbels zit. Ze zaten tegen de draad aan, het was echt millimeterwerk. Er is geen verklaring voor, het valt of het valt niet."