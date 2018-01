Dartsfan uit Vlijmen 'strontziek' van ontbreken Michael van Gerwen in WK-finale: 'Kost me 650 euro'

LONDEN - William IJpelaar uit Vlijmen baalt als een stekker. Hij kocht maanden geleden kaartjes voor de finale van het WK darts om plaatsgenoot Michael van Gerwen in actie te kunnen zien. Mighty Mike haalde de eindstrijd, zoals bekend, net niet. In de halve finale verloor hij afgelopen weekeinde van Rob Cross.

"Ik had hem zo graag tegen Phil Taylor zien spelen. Michael had hem een lesje kunnen leren. Ik mag die Taylor niet zo", zegt IJpelaar in de catacomben van Alexandra Palace in Londen. Want ondanks het gemis van MvG in de finale, is de dartsfan gewoon afgereisd naar de hoofdstad van Engeland.



"Voor het finalekaartje heb ik 241 euro betaald", vertelt de Vlijmenaar. "Maar in totaal ben ik zo'n 650, 700 euro kwijt." Hij rekent voor. "Ik ben met het vliegtuig deze kant opgekomen. Het ticket daarvan kost 169 euro. Het hotel is 160 euro en dan komen er nog kosten voor de metro bij." En dan moet er ook nog het nodige gedronken worden, uiteraard.Een duur grapje, dus. IJpelaar keek zaterdagavond naar de halve finale van Van Gerwen en zag dat zijn plaatsgenoot zes pijlen om de wedstrijd te winnen verspeelde. "Ik was er strontziek van. Zoals wij in het Vlijmens zeggen", zegt hij daarover.Nu de finale tussen Taylor en Cross gaat, heeft hij nog één wens: dat Taylor een flinke nederlaag lijdt tijdens zijn laatste wedstrijd als prof. "Ja, echt. Cross moet vanavond winnen."