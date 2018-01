Michael van Gerwen kent tegenstanders in Premier League

LONDEN - Michael van Gerwen is een van de tien spelers in de Premier League Darts. Na afloop van de WK-finale in Londen is dat bekendgemaakt. Jelle Klaasen ontbreekt dit jaar in de belangrijkste dartscompetitie van de wereld.

Naast MvG hebben Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Mensur Suljovic, Raymond van Barneveld, Simon Whitlock, Michael Smith en Gerwyn Price een uitnodiging gekregen voor het toernooi.



Klaasen is niet van de partij, na een zeer matig jaar. De Alphenaar viel uit de top tien van de wereldranglijst en is momenteel de nummer achttien op de Order of Merit.De Premier League loopt van februari tot en met mei. In april wordt er in Rotterdam gegooid. In 2017 won Van Gerwen het toernooi. Hij versloeg Wright in de finale.