Bewoner neergestoken in huis Eindhoven, slachtoffer op intensive care

EINDHOVEN - In een huis aan de Eikenstraat in Eindhoven is maandagnacht een man neergestoken. Een broer van het slachtoffer hoorde rond halfdrie beneden geluiden, nam poolshoogte en vond de man.

Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de bewoner van het huis. Hij ligt op de intensive care. Hij is wel buiten levensgevaar.



De politie doet onderzoek in en om het huis aan de Eikenstraat. Zij sluit een misdrijf niet uit.