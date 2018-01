Auto door brand verwoest in Oss

OSS - Een auto die geparkeerd stond bij een flat in de Brabantstraat in Oss is maandagnacht door brand verwoest. Toen de brandweer ter plekke kwam, sloegen de vlammen aan de voorkant uit de auto.

De melding van de brand kwam om iets voor twee uur bij de brandweer binnen.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk. De politie vraagt in een Burgernetbericht buurtbewoners die iets hebben gezien om zich te melden.