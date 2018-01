Hoogste ijstoren ooit, Eindhovense bouwers doen het weer

EINDHOVEN/HARBIN - Een team van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en twee andere universiteiten heeft in China de hoogste ijstoren ter wereld gebouwd. De recordtoren is dertig meter hoog. Daarmee hebben de studenten hun eigen record van 21 meter verbroken.

De recordhoogte kon worden bereikt dankzij speciale vezels die zijn toegevoegd aan het ijs. Hierdoor is de constructie veel sterker. De vezels worden met water gemengd en daarna wordt het water tegen een enorm luchtkussen opgespoten, legde een van de begeleidende docenten eerder uit.



Helemaal onverwoestbaar is de toren volgens hem niet. "Het ijs smelt wel nog gewoon." De toren waar je daadwerkelijk in kunt, wordt volgens planning op 10 januari officieel geopend.De TU-studenten zijn ervaren als het gaat om bouwen met ijs. Eerder construeerden ze al een gigantische ijspoort, een bevroren Sagrada Familia en 's werelds grootste ijsdome . Het ontwerp van de recordtoren is gebaseerd op traditionele Chinese torens en een flamencojurk. De ijssculptuur is dan ook Flamenco Ice Tower gedoopt.Het bouwsel staat in Harbin. Deze Chinese stad is bekend vanwege een internationaal ijssculptuurfestival. Volgens student Yaron Moonen zijn ze daar vooral geïnteresseerd in de Eindhovense methode van bouwen. En de Eindhovenaren willen volgens hem vooral laten zien wat er met het speciale ijs mogelijk is.

Officiële opening

De toren van de studenten wordt tijdens het Chinese ijssculptuurfestival geopend door de Nederlandse ambassadeur in China.