Waar komen al die Steenbergenaren toch vandaan? Grootste groeier in Brabant

STEENBERGEN - Steenbergen groeide vorig jaar, in vergelijking met andere Brabantse steden, het hardst. De bevolking nam zelfs harder toe dan in bijna alle andere Nederlandse gemeenten. In Steenbergen kwamen er afgelopen jaar per 1000 inwoners 34 bij. Dat zijn vooral Oost-Europeanen.

Dat blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft gepubliceerd.



Komst van buitenlanders

Het gaat bij Steenbergen vooral om mensen die nieuw in de gemeente komen wonen. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn dat met name Oost-Europeanen die zich inschrijven. Zo wonen er alleen al 400 in pension Stella Maris. Die arbeidsmigranten werken in de glastuinbouw bijvoorbeeld, maar ook forensen ze op Moerdijk.



In verhouding tot andere gemeenten heeft Steenbergen veel nieuwbouw. Jaarlijks worden er 1000 woningen opgeleverd. Daardoor is er geen grote terugloop. Er sterven wel net iets meer Steenbergenaren dan dat er als baby bijkomen: min 2 per 1000 inwoners. April vorig jaar telde de gemeente 24.295 inwoners.



De tegenovergestelde ontwikkeling - krimp - deed zich het afgelopen jaar in Cranendonck: daar daalde het inwonertal juist, met 13 per 1000 mensen. Dat is de sterkste daling in onze provincie.



Toename bevolking

De bevolking van ons land nam in 2017 toe met 100.000 inwoners. Dat komt vooral doordat mensen uit het buitenland hier kwamen wonen. Die kwamen met name uit Europa, Brazilië en India. Het aantal asielzoekers was veel minder dan in 2016.



We zijn nu met 17,2 miljoen inwoners. Het CBS verwacht dat er over vijf jaar 17,5 miljoen Nederlanders zijn. Landelijk zijn verder Blaricum, Vlieland, Rozendaal en Waddinxveen de grootste groeiers.