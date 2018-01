Jumbo verkoopt veel meer boodschappen online en sluit af met flinke omzet: 7 miljard euro

Het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. (Archieffoto)

VEGHEL - Supermarktketen Jumbo heeft 2017 afgesloten met een omzet van ruim 7 miljard euro. Daarmee zag Jumbo de verkopen met vijf procent stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de online verkopen bleken een belangrijke aanjager van de groei.

In 2017 verdubbelde het aantal online bestellingen. Inmiddels telt Jumbo 390 zogeheten Pick Up Points waar klanten hun bestelde boodschappen kunnen ophalen. Daarvan hebben 225 er ook een bezorgdienst.



LEES OOK: Jumbo opent eerste gemakswinkel op station Eindhoven, ook Den Bosch krijgt Jumbo City

Aantal winkels

Jumbo opende in 2017 voor het eerst drie gemakswinkels onder de naam Jumbo City. In 2018 komen er als het goed is nog eens zeven Jumbo City’s bij. Ongeveer zestig ‘gewone’ filialen zullen dit jaar worden vernieuwd. Jumbo verwacht het aantal vestigingen van de grootschalige Foodmarkt-formule te zullen verdubbelen naar zes.