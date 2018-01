Happy new year! Levi vindt stinkende 'nieuwjaarsboodschap' in zijn auto

EINDHOVEN - Een onaangename, stinkende ‘boodschap’ op nieuwsjaardag. Daarmee werd Levi van den Akker uit Eindhoven maandagmiddag geconfronteerd toen hij in zijn auto wilde stappen om naar een vriend te gaan. Op de bestuurdersstoel van zijn auto, die geparkeerd stond in het stadsdeel Stratum, vond hij een enorme drol.

Zijn auto was opengebroken, maar er lag volgens Levi niks van waarde in. Er is dan ook niks uit zijn auto gejat, zo laat hij dinsdagochtend weten. Wel geeft hij aan snel aangifte te gaan doen bij de politie.



Zijn auto heeft hij inmiddels schoongemaakt. En erin rijden gaat Levi ook weer doen. "Niet dat ik het echt wil", geeft hij aan. "Maar ik hoop dat de geur snel weg is."

Om het leed van Levi een beetje te verzachten, hoefde hij maandag niet met zijn auto op pad. Zijn maat kwam hem ophalen toen Levi hem vertelde over de onaangename nieuwjaarsboodschap.