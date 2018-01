1300 buschauffeurs leggen werk neer, FNV kondigt massale staking streekvervoer aan

EINDHOVEN - De FNV heeft dinsdag een massale staking in het streekvervoer aangekondigd voor aanstaande donderdag 4 januari. Volgens de vakbond leggen vrijwel alle 1300 buschauffeurs in Brabant het werk die dag neer. Ze vinden de werkdruk veel te hoog.

De staking is gepland op donderdag, zodat studenten niet worden getroffen. Die hebben nog vakantie.



Nood is hoog

"Staken is voor niemand leuk. We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog. Zo hoog dat we op dit moment helaas geen andere mogelijkheid meer zien."



Volgens de FNV zijn de werkroosters te krap en moeten de chauffeurs steeds vaker vier uur achter elkaar rijden. Ook krijgen ze geen tijd voor plaspauzes en moeten ze 'verloren' tijd inleveren in hun lunchpauzes.



Volgens een woordvoerder is de bereidheid tot actievoeren onder chauffeurs ‘extreem hoog’. “Er zijn altijd werkwilligen, maar we gaan ervan uit dat vrijwel alle chauffeurs gaan staken.”



De hele dag

De staking in het streekvervoer duurt de hele dag, het nachtnet zal de nacht van 3 en 4 januari en van 4 op 5 januari wel gewoon rijden. Ook de buurtbussen zullen niet rijden.



De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) heeft vakbonden FNV en CNV maandag nogmaals nadrukkelijk uitgenodigd om verder met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwe cao voor het openbaar vervoer. Ze hebben de bonden opgeroepen om de voorgenomen staking niet door te zetten.