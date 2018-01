Onstuimige woensdag met zware windstoten op komst

EINDHOVEN - Brabant moet zich opmaken voor een bijzonder winderige woensdag. Zowel in de hele vroege ochtend als in de loop van de middag krijgen we te maken met zware windstoten. Lokaal kunnen die een snelheid halen van zo'n negentig kilometer per uur. Volgens meteoroloog Tim van Dalen van MeteoGroup is het te verwachten dat de westenwind her en der voor schade gaat zorgen.

Een echte storm raast er woensdag wel over het Nederlandse kustgebied maar niet over Brabant. Van storm wordt pas gesproken bij windkracht 9 en die sterkte gaan we hier niet halen. "Maar het wordt zeker onstuimig."



Weerman Van Dalen spreekt over twee pieken. "De eerste periode met zware windstoten zal in Brabant aan het einde van de nacht en het begin van de ochtend zijn, zo tussen 4.00 uur en 8.00 uur. Het gaat dan ook flink plenzen. Daarna wordt het even iets rustiger, maar met nog steeds wel een windkracht 5 tot 6."





Afgewaaide dakpannen tellen en de balans opmaken heeft dan nog even geen zin, want in de namiddag gaat het opnieuw spoken. "Tijdens de spits zijn er waarschijnlijk nog steeds wel windstoten van zo'n 75 kilometer per uur."Pas 's avonds wordt het echt rustiger, aldus Van Dalen.