Spookrijder (34) met hoge snelheid over snelweg, politie rijdt auto klem bij Moerdijk

MOERDIJK - De politie heeft dinsdag bij Moerdijk een 34-jarige spookrijder aangehouden. De bestuurder was op de vlucht voor de politie en reed met hoge snelheid tegen het verkeer in over de snelwegen A59 en de A17 bij Moerdijk. Op de A17 knalde hij tegen de vangrail.

In eerste instantie wilden agenten de bestuurder in Prinsenbeek controleren omdat hij rondreed zonder kenteken. Maar blijkbaar zat hij daar zelf niet op te wachten. Al spookrijdend koos hij het hazepad over de A59 richting de A16 en de A17.



Over A59 en A16

Op de A17 belandde hij dus uiteindelijk in de vangrail. Agenten zetten hun auto voor die van de wegpiraat, zodat hij niet verder kon rijden. Daarbij raakten ook de agenten de vangrail



De landelijke politie en de politiehelikopter moesten eraan te pas komen. Uiteindelijk is de verdachte bestuurder aangehouden. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.