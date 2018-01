F16's van Volkel naar Midden-Oosten voor strijd tegen IS

VOLKEL - Zes F16's van defensie vertrekken woensdagochtend vanaf vliegbasis Volkel naar Jordanië. Ze worden ingezet voor de strijd tegen IS.

Dinsdagochtend en vorige week vertrokken er al honderdvijftig militairen vanaf vliegbasis Eindhoven naar het Midden-Oosten. Zij zijn nodig om de gevechtsvliegtuigen te kunnen laten opereren.



Nog steeds dreiging van IS

Defensie laat weten dat ondanks IS bijna verslagen is, er nog steeds dreiging uitgaat van de terreurorganisatie. De Nederlandse militairen en jachtvliegtuigen lossen Belgische soldaten af in Jordanië.



Het is de tweede keer dat Nederland F16's inzet in de strijd tegen IS. Dat was van oktober 2014 tot juli 2016. Ze vernietigden toen opslagplaatsen en wapenfabrieken van de terroristen.