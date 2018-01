Vader van aangereden vrouw (28) in Oss is strijdlustig: 'Ze gaan de dader vinden'

OSS - Antoine van den Bergh, de vader van de 28-jarige vrouw die in de nieuwjaarsnacht werd aangereden in Oss, heeft er alle vertrouwen in dat de doorrijder wordt gevonden. Dat laat hij aan Omroep Brabant weten. “Er zijn zoveel mensen die iets gezien hebben, dat zal toch wel goedkomen.”

De dochter van Antoine werd in de nieuwjaarsnacht door een bestelbus geschept op de Berghemseweg in Oss, terwijl ze bezig was om vuurwerk op te ruimen dat op straat lag. Het slachtoffer werd meters meegesleurd en liep een zware hersenschudding op.



Dat de bestuurder doorreed, vindt Antoine moeilijk te verkroppen. “Het kan zo zijn dat hij mijn dochter niet gezien heeft, om welke reden dan ook. Maar als je over iemand heen rijdt, moet je dat merken. Dan is stoppen het minste dat je kan doen.”



Veel tips

De afgelopen dagen beleefde de café-eigenaar in een roes. Hij kreeg vele tips over de mogelijke dader en ging zelf op zoek. Tegelijkertijd gaat het gewone leven ook nog door. “Ik heb nauwelijks tijd gehad om het café op te ruimen, het is allemaal heel hectisch.”



Boos

De café-eigenaar was niet bij het ongeluk, maar zag het terug op camerabeelden. “Dat is echt verschrikkelijk. Die beelden zijn zo heftig dat we ze ook niet vrijgeven.”



“We zijn allemaal boos dat dit gebeurd is, maar het belangrijkste is dat ze de chauffeur vinden.” Antoine heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. “Er waren zoveel mensen die het hebben zien gebeuren, er komen ook veel tips binnen. De politie neemt het ook heel hoog op, dus die dader gaan ze gewoon pakken.” De zes tips die tot nu toe zijn binnen gekomen bij de politie, hebben nog niet geleid tot het vinden van de dader.



Zijn dochter maakt het naar omstandigheden goed. “Ze heeft veel pijn, maar ze komt er waarschijnlijk zonder blijvende schade vanaf.”