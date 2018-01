Staatsloterij keert uit in Brabant: 30 miljoen en een halve Mini

EINDHOVEN - Brabant telt sinds dinsdagochtend een (nieuwe) multimiljonair. Dankzij een staatslot waarop dertig miljoen wordt uitgekeerd. Rond twaalven deze dinsdagochtend meldde de gelukkige zich bij de Staatsloterij.

De kans dat hij (of zij, de Staatsloterij beschermt de privacy van de winnaar) zo’n prijs won, was één op zes miljoen. Die persoon heeft deze week al een afspraak bij de Staatsloterij om de echtheid van zijn lot te laten controleren.



Als dat is gebeurd, wordt het bedrag belastingvrij overgemaakt op de bankrekening van de nieuwe rijke. Een woordvoerder van de Staatsloterij vertelt: “Zo iemand checkt dan elke dag zijn saldo op de bank.”



Ander leven

Het winnen van zo’n megabedrag is ‘levensveranderend’. Daarom krijgt de winnaar van het grote geldbedrag begeleiding van een bank. Eventueel staat er ook nog een psycholoog klaar.



De ervaring leert dat veel mensen gaan beleggen. Heel voorzichtig, met weinig risico. Ook gaan de meesten korter werken of eerder met pensioen. Het komt ook van een ingrijpende verbouwing.



Schenken aan familieleden komt ook vaak voor, maar bij grote sommen wil de belasting ook vangen. “Vandaar dat veel winnaars ervoor kiezen om familie een reisje aan te bieden.” Tenslotte geven sommigen aan goede doelen.



Die dertig miljoen is het hoogste bedrag dat in jaren is uitgekeerd. De woordvoerder herinnert zich ‘van jaren geleden’ een jackpot van 37,5 miljoen.



Halve auto

Wat werd er verder gewonnen in onze provincie?



een ton in Bergen op Zoom

een ton in Cranendonck

50.000 euro in Veghel

17x een Mini

25x een halve Mini (Die mensen hadden een half lot. Ze krijgen dan de waarde in geld uitgekeerd)

In totaal wordt er in Brabant 30.991.804 euro uitgekeerd. De eerstvolgende trekking van de Staatsloterij is op 10 januari. Dan valt er ‘slechts’ 20,4 miljoen netto te winnen.