Agressieve man slaat met vuurwapen vriend in elkaar in Den Bosch

DEN BOSCH - Een 21-jarige Bosschenaar is maandagavond thuis opgepakt omdat hij zijn vriend in elkaar sloeg. Dat deed hij met een vuurwapen. De politie kreeg verschillende meldingen dat er een knallende ruzie aan de gang was in het huis in het centrum van Den Bosch.

Door een raam zagen agenten dat de verdachte bovenop het slachtoffer zat en rake klappen uitdeelde.



Ze sommeerden dat de deur opengemaakt moest worden. Toen de man dat deed, werd hij meteen aangehouden.



Afgevoerd met de ambulance

De partner van de man was flink gewond in zijn gezicht. Hij vertelde dat hij werd geslagen met de kolf van het vuurwapen. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Het wapen lag in de woonkamer en is in beslag genomen. De dader zit nog vast.