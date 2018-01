Een (poëtische) nieuwjaarswens op YouTube, deze burgemeesters doen het

EINDHOVEN - Een nieuwjaarstoespraak kun je natuurlijk uittikken op papier, maar met een video bereik je de mensen nog beter. Dat weten ook de burgemeesters van Nuenen, Cranendonk, Heeze-Leende, Waalre en Sint-Michielsgestel.

Burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel, Jan Pommer, publiceerde dinsdag een nieuwjaarstoespraak op YouTube. Pommer houdt een bijna poëtische toespraak, waarin hij mensen en hun idealen vergelijkt een boom.



Sint-Michielsgestel

“Zoals een boom op zijn mooist en in volle glorie kan uitgroeien wanneer hij meer ruimte krijgt, zo is het ook met mensen en hun idealen en verantwoordelijkheidsgevoel.” Pommer gebruikt deze vergelijking om het over de manier van besturen te hebben.

“Binnen algemeen geldende waarden, normen en regels worden mensen niet graag gestuurd en geregisseerd, maar wel op een betrokken manier bestuurd en gefaciliteerd.”

Terwijl de burgemeester van Sint-Michielsgestel zijn nieuwjaarstoespraak voortzet, verspringt het decor achter hem zo nu en dan. Hierdoor lijkt het net alsof de toespraak op verschillende plaatsen in de gemeente is opgenomen. Dit maakt duidelijk dat er geprobeerd is om wat ‘snelheid’ in het verhaal te stoppen.



Nuenen

Ook Maarten Houben, burgemeester van Nuenen, waagt zich aan een publieke nieuwjaarstoespraak. Hij begint zijn verhaal met een anekdote over een burgemeester en de bestuurlijke orde in een Frans dorpje waar een vriend van hem woont.

Sint-Michielsgestel en Nuenen onderscheiden zich met hun nieuwjaarstoespraak in videovorm. Veel andere Brabantse gemeenten brengen zich het er makkelijker vanaf. Zij versturen via de sociale media een kort en simpel berichtje waarin ze de inwoners een ‘gelukkig’ en ‘voorspoedig’ nieuwjaar toewensen.

Cranendonk, Heeze-Leende en Waalre

Ook de burgemeesters van Cranendonk, Heeze-Leende en Waalre blijven niet achter. De drie burgervaders brengen hun nieuwjaarstoespraak op een plaats naar keuze. Zo begint Paul Verhoeven, burgemeester van Heeze-Leende, in het artelier waar hij al jaren bezig is met ‘zich te kwamen’ in glas in lood. Verhoeven: “Na al die vergaderingen vind ik het heerlijk om even met totaal iets anders bezig te zijn.”

Henri de Wijkerslooth, burgemeester van Cranendonk, staat in het asielzoekerscentrum van Budel. Hij voelt zich naar eigen zeggen betrokken met deze plaats, want ook de burgemeester van Cranendonk ‘weet wat het betekent om te moeten vluchten’. Jan Brenninkmeijer, burgemeester van Waalre, neemt de nieuwjaarswens op bij de bouw van ‘het nieuwe huis van Waalre’.



Boodschap

De Wijkerslooth van de gemeente Cranendonk hoopt dat de inwoners goed terugkijken op het afgelopen jaar en met goede moed het nieuwe beginnen. Hij beperkt zijn toespraak niet alleen tot de gemeente Cranendonk. “Laat u niet afleiden door al dat getrompetter uit Amerika”, aldus de burgemeester.

Verhoeven (Heeze-Leende) is kort, maar krachtig. “Ik wens u alle goeds voor 2018!”

Brenninkmeijer (Waalre) hoopt dat ‘het nieuwe huis van Waalre’ een nieuwe invulling krijgt en dus ook een ontmoetingsplaats wordt voor veel inwoners van Waalre. Verder wenst hij de inwoners een ‘gezond’ en ‘succesvol’ nieuw jaar toe.