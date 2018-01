Kat Luna zwaargewond na mishandeling met vuurwerk: 'Hoe kunnen mensen zo harteloos zijn?'

BERGEN OP ZOOM - Kat Luna uit Bergen op Zoom raakte zwaargewond door vuurwerk. Het baasje Hisham Fahmy is woedend en looft nu duizend euro uit voor de tip die leidt naar de daders. “Help ons dit soort zieke mensen uit onze samenleving te weren.”

“Krankzinnig. Hoe kunnen mensen zo harteloos zijn om een onschuldig beestje aan te vallen met vuurwerk”, zegt het baasje Hisham Fahmy tegen Omroep Brabant.

"We hadden Luna al een dag niet gezien. Toen kwam mijn buurman op het raam tikken. Het katje was daar naar toe gevlucht."



Diepe wond

Zwaargewond zat het beestje bij de buurman. Hij was geraakt door vuurwerk en had een diepe wond aan de zijkant van zijn lichaam. "Je zag wel duidelijk dat ze in shock was. Gelukkig kon de dierenarts naar ons komen", vertelt Hisham.



"Het was wel duidelijk dat ze geopereerd moest worden. Vanwege de hitte verschroeien de bloedvaten en daardoor zit er veel dode huid rondom de wond."



Ondertussen is Luna door de dierenarts geopereerd en is het katje weer veilig thuis. Dinsdagochtend kreeg het beestje nog een nacontrole. Voor Hisham is het onbegrijpelijk dat iemand zijn kat zo'n pijn heeft gedaan. "Wij houden van beesten, we zijn er mee opgegroeid en ik ben gewoon sprakeloos.""Ik wil heel erg graag dat de personen die dit hebben gedaan hiervoor berecht worden." Daarom looft Hisham een beloning uit van duizend euro voor de gouden tip die leidt naar de daders. "Ik wil dat deze mensen van de straat worden gehaald. Als ze dat bij dieren kunnen doen, kan dat ook bij mensen."Ondertussen heeft het baasje van Luna veel steunbetuigingen gekregen, maar de kattenmishandelaar is hij nog niet op het spoor. "Tot nu toe is er nog geen bruikbare informatie, maar ik hoop dat dat wel nog komt.""Luna is niet meer de oude. Vroeger zocht hij aandacht en kwam hij naar je toe. Nu zit hij vooral op veilige en beschutte plekken. Ik hoop dat hij dit te boven komt."