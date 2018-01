Gerard de Rooy komt 'groepje stenengooiers tegen' in Afrika: 'Klinker door de zijruit gekregen'

SON - Gerard de Rooy is goed begonnen aan de Africa Eco Race. Hij zette de derde tijd algemeen neer en kwam als eerste trucker over de finish. Toch kwam hij niet vrolijk over de streep. Niet ver voor de finish werd een een steen door zijn zijruit gegooid.

"Op tien, vijftien kilometer voor de finish stond een groepje stenengooiers. We hebben een klinker door de zijruit gekregen", zegt De Rooy. "Gelukkig is niemand gewond geraakt. Een aantal anderen hebben stenen op de voorruit gekregen."



Wuf van Ginkel, die als achtervang voor De Rooy gestart is aan de rally in Afrika, zag het groepje staan bij het uitkomen van een bocht. Hij kwam driftend uit die bocht. "Daardoor reed ik min of meer recht op ze af. Daar schrokken ze blijkbaar van want ze wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. Dat is waarschijnlijk ons geluk geweest."



'Geen risico'

In de proef van 92 kilometer kwam De Rooy 5.25 minuten achter Vladimir Vasilyev over de finishlijn. De Rus rijdt in een Mini. De etappe naar Dar Kaoura, in het noorden van Marokko, was lastig vanwege stof en stenen. "Daardoor was het best tricky. Met al die stenen aan de zijkant van de piste, kon ik niet goed driften. Ik wilde geen risico lopen op lekke banden. Dat scheelde wel aan snelheid."



