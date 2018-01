Jongeren terroriseren opnieuw seniorenflat Bergen op Zoom, politie en gemeente wijzen naar elkaar

BERGEN OP ZOOM - Opnieuw zorgden jongeren voor overlast bij de flat in de Plejadenlaan in Bergen op Zoom. Op oudjaarsavond werd een auto in brand gestoken, vlogen er stenen en vuurwerkbommen door ruiten en werden meerdere mensen bekogeld met vuurwerk. Ook werd een invalidewagen omver geduwd.

Ondertussen houdt de gemeente de kaken stijf op elkaar. "Wij willen eerst dat dit incident onderzocht wordt door de politie", is de reactie.



Volgens de flatbewoners gaat het niet om een ‘incident’. De overlast is een probleem dat al jaren speelt. Alleen durft niemand, behalve Edith de Waal, melding te doen bij de politie.



Edith de Waal werd opnieuw lastig gevallen door jongeren (tekst gaat door onder de video).



“Bijna alle meldingen gaan via via. Maar mensen moeten zelf direct melding maken. Dan kunnen wij ad hoc reageren en is de pakkans dus veel groter”, vertelt politiewoordvoerder Mireille Aalders.

Tijdens oud en nieuw ging het om een groep van minimaal twintig jongeren die met capuchons onherkenbaar wilden blijven. De politie vermoedt dat ze uit de wijk zelf komen, maar kan daar nu nog niets mee doen. “Wij blijven constant naar de gemeente wijzen”, aldus Aalders. "Zij moeten met jeugd- en jongerenwerk aan de slag om uit te zoeken wie deze jongeren zijn.”



Levend schild

Iemand die wel persoonlijk aangifte gaat doen, is BSD-raadslid Piet van de Kieboom. Hij schoot Edith de Waal te hulp, nadat zij hem in paniek had opgebeld omdat de politie op zich liet wachten. Er waren stenen en een vuurwerkbom door haar ruiten gegooid. Met een poederblusser heeft Edith de jongeren toen geprobeerd weg te jagen. Maar dat werkte averechts.

“Toen ik de galerij opliep, werd ik bekogeld”, vertelt Van de Kieboom. Als een levend schild probeerde hij de gevel van Edith te beschermen. "Ik heb geprobeerd te filmen, maar het was zo donker. Ik kon geen gezichten herkennen."



Raadslid Piet van de Kieboom schoot Edith de Waal te hulp (tekst gaat door onder video).



Niet alleen naar hem werd vuurwerk gegooid. Toen een sleepwagen de uitgebrande auto op kwam halen, werd die ook onder vuur genomen. "Hij was in staat om op ze in te rijden, zo boos was hij", vertelt De Waal ontdaan.De meeste, voornamelijk oudere, bewoners zijn doodsbang. “Er moet altijd iemand meelopen als een oudere vrouw ’s avonds naar haar schuurtje wil."Onlangs werd een mevrouw bij thuiskomst lastiggevallen. “Ze wilden twintig euro hebben. Maar ze had geen geld bij zich.” De bewonerscommissie houdt zich volgens de bewoners afzijdig. “En dat terwijl ze juist nu iets kunnen betekenen. Ze zijn meer bezig met de nieuwjaarsborrel.”

'Ze zeggen altijd gewoon hallo'

Toch is niet iedereen het eens met De Waal en de rest van de bange bewoners. “Tegen mij zeggen ze altijd gewoon hallo”, vertelt een bewoonster. “De buurt wordt door Edith in een kwaad daglicht gezet. Ze liep soms naar buiten en schold die jongens dan verrot. Dat maakt het juist erger.”



Door tot het bittere einde

Volgens Van de Kieboom zijn de buurtbewoners bang, ook omdat ze niet weten wat de gemeente eraan gaat doen. "Kattenkwaad is het niet meer. Het gaat hier duidelijk om vandalisme en bedreiging. De personen die dat doen vind ik tuig. Ze moeten tot de orde geroepen worden.”

Raadslid Van de Kieboom staat volledig achter De Waal. “Ik ga nu door tot het bittere einde. Dit moet stoppen.” Hij gaat woensdagochtend in gesprek met burgemeester Frank Petter.