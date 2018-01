Hond jaagt schapen op, twee dieren verdrinken in drassig gebied in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - In Wijk en Aalburg kwam de brandweer dinsdagmiddag in actie nadat een hond een aantal schapen had opgejaagd. Zij kwamen daardoor in een drassig gebied achter de Maasdijk terecht. De brandweer kon niet voorkomen dat twee schapen verdronken.

Rond drie uur meldde de eigenaar van de schaapjes dat een hond het op zijn dieren had voorzien. De schapen kwamen met hun pootjes in de modder vast te zitten in het natte gebied.



Vier schapen gered

Vier dieren konden levend worden gered. Twee schapen zijn verdronken.