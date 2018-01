'We gaan eraan kapot', familie van vermoorde Johan van Boxtel hoopt op gouden tip

EINDHOVEN - "Ik ben alle familie en vrienden afgegaan, want ik vind dat we iets moeten doen", zegt Liesbeth Heesbeen. De achternicht van de vermoorde Johan van Boxtel verzamelde 50.000 euro. Dat bedrag is een beloning voor de gouden tip.

In mei vorig jaar werd de 32-jarige Van Boxtel in de Memlincstraat in Eindhoven doodgeschoten. "Het is al acht maanden geleden en we weten tot op de dag van vandaag nog niets", verzucht vader Frans van Boxtel.



Familie vermoorde Van Boxtel hoopt met geld de gouden tip binnen te krijgen. (Tekst gaat door onder de video)



"We zijn er dag en nacht mee bezig en vergeten doen we het nooit. Maar als de dader achter de tralies zit, kunnen wij de dood van onze zoon een plaatsje geven."Frans wil dat de dader niet wegkomt met moord. "Wij gaan eraan kapot, mijn vrouw ook. We hebben geen feestdagen gehad. Toen Liesbeth met het goede nieuws kwam over het geld, vond ik dat prachtig."Liesbeth zag het verdriet van de ouders van Johan en vond dat er iets gedaan moest worden . "Het is voor mij geen enkele moeite geweest, ik heb er alles voor over om de moord opgelost te krijgen. Ik hoop dat mensen nou beslissen om te praten of te bellen."Vader Frans sprak dinsdag met de politie. Hij hoopt dat ze in het televisieprogramma Opsporing Verzocht nog een keer aandacht aan de zaak besteden. "Er zijn beelden van de laatste tien minuten van zijn leven. Die hebben ze nog niet laten zien op tv."Het Openbaar Ministerie heeft eerder al 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Die is samen met de beloning van de familie Van Boxtel nu dus 70.000 euro waard.