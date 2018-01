Kater na jaarwisseling bij meeste feestvierders verdwenen, nu de lege flessen nog

KAATSHEUVEL - Dat je oliebollen het beste weg kunt spoelen met een glaasje wijn, prosecco of onvervalste champagne, hebben ze in Kaatsheuvel goed begrepen. De glasbak bij de supermarkt aan de Gasthuisstraat is zo vlak na de jaarwisseling niet groot genoeg.

In de glasbak, naast de glasbak, bovenop de glasbak, honderden lege flessen zijn klaar voor een reisje richting de glasverwerker.



Ook chocopasta

Toegegeven, er is echt niet alleen maar alcohol genuttigd in Kaatsheuvel de afgelopen dagen. Een blik op het stilleven bij de glasbak leert dat er ook iemand chocopasta heeft gegeten. En er is ergens in het dorp een incidenteel potje groente opengedraaid.



Wanneer het glas wordt opgehaald is niet bekend. Wel staat vast dat het volgend jaar rond deze tijd weer spitsuur is bij de glasbak. En niet alleen in Kaatsheuvel.