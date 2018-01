Helen rookt weer na tv-programma 'We stoppen': 'Ik werd heel ongelukkig en chagrijnig'

EINDHOVEN - Afvallen, stoppen met roken, meer sporten. We zitten rond deze tijd van het jaar vol met goede voornemens. De Eindhovense Helen Grady was door haar deelname aan het AVROTROS-programma ‘We stoppen’ een positief voorbeeld voor vele verstokte rokers. Ze liet zich in oktober zelfs een week opsluiten in een kazerne in Grave om van haar verslaving af te komen.

Alle goede voornemens ten spijt is Helen echter weer begonnen met roken. “Zonde he,” zegt ze zelf in het radioprogramma Afslag Zuid.

Chagrijnig

Ze kon haar dagelijkse nicotinemomentjes niet missen. “Ik werd er heel ongelukkig en chagrijnig van. En dan reageerde ik me af op de enige die in huis was, mijn 4-jarige dochter. Dat was het me toch niet waard. Nu rook ik af en toe weer een sigaretje en dan zit ik een stuk beter in mijn vel.”

Het chagrijn zat tussen haar oren, zegt ze zelf. Want na twee maanden zonder sigaret was de verslavende stof al uit haar lijf. “Ik ben nog bij de huisarts geweest om te vragen of hij geen medicijnen had om me te helpen. Dat kon niet samen met de medicatie die ik al had.”

In zomer nieuwe poging

Dit is echter nog niet het einde van haar leven als niet-roker. Ze gaat een nieuwe stoppoging doen, maar niet in januari zoals zovelen. “Ik heb ook veel last van de donkere dagen. In de zomer stoppen lijkt me beter.”