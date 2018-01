Watersnoodslachtoffers uit Moerdijk moeten gezicht krijgen: foto's gezocht voor tentoonstelling

MOERDIJK - De slachtoffers van de watersnoodramp in 1953 moeten een gezicht krijgen. Daarom is de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen op zoek naar foto's van de maar liefst 103 mensen die in de gemeente Moerdijk om het leven zijn gekomen. Die foto’s worden op 1 februari tentoongesteld, dan is het precies 65 jaar geleden dat de ramp zich voltrok.

Ad de Gast maakte de watersnoodramp als 11-jarige jongen mee. Zijn toenmalige schoolvriend Pieter de Geus overleefde de ramp niet.



'Ik zie de gezichten'

"Ik weet nog dat ze hem neerlegden op de dijk naast zijn broer. Dat vergeet ik nooit neer. Ik heb daarom moeite om rondleidingen te geven hier. Dan zie ik steeds die gezichten. Ik kende 90 procent van de slachtoffers in Heijningen", zegt Ad duidelijk aangeslagen.



"Dit wil je nooit meer meemaken. Elk jaar rond 1 februari komt dat terug. Ik lig er niet meer wakker van hoor. Maar dat heb ik wel jarenlang gedaan."



Alle 103 watersnoodslachtoffers uit Moerdijk moeten een gezicht krijgen. (Tekst gaat door onder de video)



Inmiddels is er van de helft van de slachtoffers een foto gevonden. Maar het is een lastige klus, vertelt Jan Dierks, voorzitter van de Heemkunde Kring Jan. "In het verleden had een gezin maar een paar foto’s. Maar als het huis en de huisraad weg is, dan zijn er geen foto’s meer. Dan moet je geluk hebben dat de familie misschien nog iets heeft."De watersnoodramp maakte 247 slachtoffers in West-Brabant. In de dorpen van de gemeente Moerdijk vielen 103 doden. Heijningen werd het zwaarst getroffen. Huizen raakten zwaar beschadigd of werden weggespoeld.In Heijningen werd bijna elk gezin getroffen bij de ramp in 1953. Maar ook paarden, koeien en ander vee verdronk. In totaal kwamen door de overstromingen in Zuid-West Nederland bijna 2000 mensen om het leven.Klik hier voor een overzicht van de Moerdijkse watersnoodslachtoffers waarvan nog geen foto is gevonden.