Weer spookrijder van de weg gehaald op A59, dit keer bij Rosmalen

ROSMALEN - De politie heeft dinsdagmiddag een tweede spookrijder klemgereden op de A59. Het ging deze keer om een 77-jarige man uit Boxtel.

Dinsdagochtend reed een 34-jarige man tegen het verkeer in op dezelfde snelweg ter hoogte van Prinsenbeek. Hij was op de vlucht voor de politie.



Politie toevallig ter plaatse

De 77-jarige man uit Boxtel voegde ter hoogte van Rosmalen verkeerd in en belandde op de verkeerde weghelft.



Dat deed hij toevallig voor het oog van twee agenten van de Verkeersongevallen Analyse. Met loeiende sirenes en zwaalichten aan lukte het om de man tot stilstand te brengen.



Rijbewijs in beslag genomen

Het rijbewijs van de automobilist is in beslag genomen. De agenten hebben de man naar huis gebracht.