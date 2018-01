Droom van Etienne Bax komt uit, wereldkampioen zijspancross promoot sport in Amerika

BERGEIJK - Etienne Bax laat bij de start van 2018 een droom uitkomen. Hij vloog op de eerste dag van het nieuwe jaar naar Amerika, daar wil de coureur uit Bergeijk de zijspancross promoten.

Bij aankomst bleek Bax een hotel te hebben in een minder fijne buurt. Hij zag een achtervolging en hoorde geweerschoten. Hij heeft al zijn spullen ingepakt en zit nu in een ander hotel, met een jetlag. Maar klagen doet de wereldkampioen niet, hij is net begonnen aan een geweldig avontuur. "Ik ben nog nooit in Amerika geweest en kijk er naar uit om er een mooi avontuur van te maken. Ik ben benieuwd hoe het gaat."





Bax gaat genieten, maar hij is niet voor een vakantie in het vliegtuig gestapt. "Ik ben hier samen met mijn bakkenist Kaspars Stupelis voor de promotie van de zijspancross." En dat is nodig ook, want in Amerika is nog veel terrein te winnen. "Er zijn hier wel wat zijspancrossers, maar die zijn niet beter dan slechte amateurs. Ze hebben ook verkeerd materiaal, dat is dertig tot veertig jaar oud."De coureur wil de Amerikanen kennis laten maken met zijspancross. "Eigenlijk is dat nooit echt eerder gedaan. Iemand heeft het wel eens geprobeerd, maar dat hebben misschien vijftig mensen gezien. We hebben nu het voordeel van social media. We willen laten zien hoe mooi het is. We gaan rijden op trainingscircuits, organiseren een echte persdag en zijn aanwezig in Anaheim tijdens de Supercross."Er staan ook afspraken met zijspancrossers uit Amerika. "Ik wil weten hoe het kan dat ze met dat oude materiaal rijden. Ik wil hier echt iets op poten zetten. Eventueel wat dingen verschepen, zodat het populairder kan worden." En dan over tien jaar een zijspancrossrace in Amerika op de kalender? "Ik zal dan zelf niet meer rijden, maar dat zou wel een droom zijn. Daar wil ik wel aan meewerken."Na het behalen van zijn eerste wereldtitel, in 2015 samen met Stupelis, droomde Bax al van een oversteek naar Amerika. "Toen hebben we het niet gedaan." In 2017 werd Bax weer wereldkampioen, dit keer met Nicolas Musset als bakkenist. De Fransman is vertrokken, Stupelis is voor het nieuwe seizoen weer terug. "Dat is prachtig. Met hem is de droom begonnen. Ik zou het met niemand anders willen doen."In het begin was het veel geregel. "Het is veel papierwerk, al het materiaal moet verscheept worden. Ik ben blij dat het gelukt is. Nu gaan we er een onvergetelijke week van maken. Het is een levenservaring, toekomstgericht. Hopelijk lukt het om de sport hier wat meer op de kaart te zetten."