Buren helpen baasje van mishandelde kat Luna, beloning voor gouden tip verhoogd

BERGEN OP ZOOM - De beloning voor de tip die leidt naar de dader die kat Luna uit Bergen op Zoom verminkte met vuurwerk is verhoogd naar tweeduizend euro. Dat laat eigenaar Hisham Fahmy dinsdagavond weten. Luna raakte werd twee dagen voor de jaarwisseling geraakt door vuurwerk. Dat zorgde voor een diepe wond aan de zijkant van zijn lichaam.

Het extra geld komt van de beide buren van Hisham. "Het gaat ze erg aan het hart", vertelt hij. "Luna is nog steeds een heel zielig katje. Hij ligt veel in een hoekje."



Operatie

Ondertussen is Luna door de dierenarts geopereerd en is het katje weer veilig thuis. Dinsdagochtend kreeg het beestje nog een nacontrole. Voor Hisham is het onbegrijpelijk dat iemand zijn kat zo'n pijn heeft gedaan. "Wij houden van beesten, we zijn er mee opgegroeid en ik ben gewoon sprakeloos."



LEES OOK: Kat Luna zwaargewond na mishandeling met vuurwerk: 'Hoe kunnen mensen zo harteloos zijn?'