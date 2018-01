Inzamelingsactie om nieuwe auto voor bejaard slachtoffer te kopen na brand in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Raadslid Piet van den Kieboom uit Bergen op Zoom begint een actie om geld te verzamelen voor het slachtoffer van een autobrand aan de Plejadenlaan. Hij wil de 71-jarige vrouw, die hartpatiënte is en ook nog mantelzorg voor haar zieke man doet, helpen omdat de verzekering waarschijnlijk niets vergoedt.

Waarom ze haar moesten hebben, weet ook raadslid Piet van den Kieboom van de BSD niet. Een oude vrouw, geliefd in de buurt. Iemand die geen vlieg kwaad doet en haar auto hard nodig heeft. Op oudjaarsavond brandde rond halfnegen haar Seat Ibiza uit, vermoedelijk door een vuurwerkbom.



Tienduizend kilometer op de teller

Van den Kieboom: "Het gaat om vandalisme. De verzekering betaalt dus waarschijnlijk niets of nauwelijks iets uit. Er staat slechts tienduizend kilometer op de teller, maar de auto is minstens tien jaar oud. Die mensen hebben geen geldboom in de tuin. Op Facebook postte ik het idee om een inzamelingsactie te houden, daar werd positief op gereageerd."

Inzameling via notaris

Van den Kieboom gaat woensdag naar een notaris om de inzamelingsactie op te zetten. "Het hoeft geen nieuwe auto te zijn, als het maar een betrouwbare wagen is. Ik ga ook met dealers in gesprek en zoek sponsors. Als de verzekering wel betaalt, kunnen we het ingezamelde geld bijleggen. De uitgekeerde dagwaarde is meestal niet hoog genoeg om iets geschikts te kopen.”



Het is al langer onrustig in de Plejadenlaan. Jongeren zouden de bewoners van de flat terroriseren. Buurtbewoonster Edith de Waal werd met ijsjes en eieren bekogeld.



Gesprek met burgemeester over problemen

Het raadslid gaat woensdagochtend over de problemen ook in gesprek met burgemeester Frank Petter. "Er moet een structurele oplossing komen, maar dat is een langer traject. In de tussentijd moeten we die mevrouw aan een nieuwe auto helpen. Ik zal ook de burgemeester en mijn mederaadsleden om een donatie vragen."