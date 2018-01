Burgemeester Veen is teleurgesteld in zijn inwoners, te weinig sociale controle bij autobranden

AALBURG - Burgemeester Fons Naterop is teleurgesteld in de inwoners van Veen. Hij vindt dat er onvoldoende sociale controle is. Bij zijn nieuwjaarstoespraak dinsdagavond ging de burgemeester van de gemeente Aalburg in op de ongeregeldheden tussen Kerstmis en oud en nieuw in Veen.

Al jaren gaat het in Veen mis tijdens de feestdagen in december. Flink wat auto’s gaan dan in vlammen op. Dit jaar stond de teller op acht, exclusief caravan. "De correctie van binnenuit wordt in Veen niet of onvoldoende opgepakt en dat stelt mij teleur", zei de burgemeester. Het is de eerste keer dit jaar dat de burgemeester ingaat op de branden.



Provoceren van rechtsstaat

"De nachten tussen kerst en oud en nieuw verliepen best wel onrustig in Veen. Ik zeg het wat eufemistisch", sprak Naterop in zijn toespraak. "Ik veroordeel het belagen van hulpdiensten en betreur de imagoschade en materiële schade. Dat is niet goed te praten. Het is en blijft een vorm van provoceren van de democratische rechtstaat."

