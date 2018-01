Mega-apenkooi in Oss: 1250 vierkante meter aan speeltoestellen

OSS - Vier gymzalen, ruim zeshonderd kinderen en in totaal 1250 vierkante meter aan speeltoestellen. In Oss staat woensdag en donderdag een enorme apenkooi. "Het wordt groots!"

Met man en macht werd dinsdagdagavond gewerkt in sporthal de Rusheuvel om alles op tijd klaar te zetten. Grote matten, springkussens, het turnpaard en de bok: alles wordt uit de kast getrokken om de kinderen een ultiem dagje uit te geven tijdens de kerstvakantie.



"Ik heb er heel veel zin in", vertelt Iza Huinink (9) uit Oss, die ook meehelpt. "Ik blijf zo lekker in beweging en je hangt niet voor de bank in de vakantie."

Volwassenen

Voor het eerst is er ook een speciale avond voor volwassenen. Voor de woensdagavond mochten 16-plussers zich inschrijven. "We kregen zo ontzettend vaak verzoeken van ouders die ook eens mee wilden doen", vertelt organisator Jeroen van de Pol.

Een soort tikkertje, pure nostalgie

Apenkooien is een soort tikkertje, maar dan met hindernissen. Alleen op bepaalde plekken mag je de vloer raken. Het was een fenomeen op veel basisscholen. "Er is niets leukers dan dat! Het is pure nostalgie, ook voor volwassenen", vervolgt Jeroen.

Toch schreef maar een handjevol volwassenen zich in. Desondanks blijven de ambities hoog. Jeroen: "Met de kinderen zijn we ook klein begonnen. Over een paar jaar spelen hier gewoon honderden volwassenen."