Storm zorgt voor problemen: omgewaaide bomen in de hele provincie

In Etten-Leur stortte de tent van het kerstcircus deels in. (Foto: Obscura Foto)

EINDHOVEN - De westerstorm die sinds dinsdagnacht over het land raast, heeft al voor de nodige problemen gezorgd. Op verschillende plekken in de provincie waaiden er bomen om. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten. Het verkeer moet rekening houden met gevaarlijke omstandigheden op de weg.

In Oud Gastel, de Moer, Roosendaal, en Oudenbosch kwamen omgewaaide bomen op de weg terecht. In Bergen op Zoom beschadigde een omgewaaide boom een appartementencomplex en ook in Helmond waaide er een op een huis. De brandweer kwam op alle plekken ter plaatse om de bomen weg te halen.



Een ongelukkige wandelaar werd in Heesch verrast door een omvallende boom, deze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



In Eindhoven lag er een grote boom op de Winston Churchillaan. Drie auto's kwamen hier tijdelijk vast te zitten en moesten door de brandweer worden geholpen.Op de A27 bij Geertruidenberg verloor een vrachtwagen het dak van zijn aanhanger. Deze kwam terecht op een parkeerplaats langs de weg.In Boxtel waaide een boom op een fietsbrug. De brug moest hierdoor worden afgesloten voor verkeer.In Etten-Leur waren de voorstellingen van het Kerstcircus woensdag al afgelast door de voorspelde wind, en dat bleek geen overbodige maatregel. Dinsdagnacht stortte de achterkant van de tent in. Medewerkers wisten dit samen met de brandweer te herstellen.Het KNMI heeft code geel afgegeven en waarschuwt dat er lokaal windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Aan het einde van de dag zal de wind geleidelijk afnemen. Ook de VerkeersInformatieDienst (VID) waarschuwt het verkeer om rekening te houden met gevaarlijke omstandigheden op de weg.