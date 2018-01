Bestelbusje rijdt tegen gevel De Greef Textiel in Helmond

HELMOND - Een bestelbusje is woensdagochtend rond halfacht tegen het gebouw van De Greef Textiel in de Dorpsstraat in Helmond gereden.

De voorkant van de winkel is beschadigd en het gebouw moet deels worden gestut. Omdat er mogelijk instortingsgevaar is, worden omstanders op afstand gehouden totdat het pand is gestut.



Volgens de bestuurder moest hij ergens voor uitwijken, waardoor hij met zijn bestelbus tegen het gebouw botste.



Bekende winkel

De Greef is een bekende stoffenwinkel. In mei ging de Stiphoutse familiezaak na tachtig jaar failliet. In september maakte de winkel een doorstart.



De Helmondse winkel wordt elk jaar veel bezocht door carnavalsvierders die op zoek zijn naar een feestelijke outfit.