Boom valt op rijdende auto in Terheijden, bestuurder gewond

TERHEIJDEN - Op de Moerdijkseweg in Terheijden is woensdagochtend door de westerstorm een boom op een rijdende auto gevallen.

De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Hij wordt in de ambulanceĀ behandeld. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend.



Volgens een omstander heeft het verkeer op de Moerdijkseweg, de weg van Terheijden naar Zevenbergschen Hoek, erg veel last van de storm.