Na bijna een jaar afwezigheid geniet Thalita de Jong na rentree: 'Netflix en taartje bakken'

OSSENDRECHT - Bijna een jaar na haar val in de veldrit in Hoogerheide reed Thalita de Jong weer een wedstrijd. Op 22 januari 2017 ging de Ossendrechtse onderuit in de wereldbekerveldrit van Hoogerheide. Ze was bijna een jaar uit de roulatie, op 1 januari 2018 volgde haar rentree. De voormalig wereldkampioene kijkt met een goed gevoel terug op de eerste dagen van dit jaar.

"Ik keek uit naar het nieuwe jaar. Een nieuw team, een nieuw begin, een nieuwe uitdaging. Ik was nog niet wedstrijdfit, afgelopen week ben ik pas met de intensieve trainingen begonnen. Het was dan ook vooral kijken hoe het zou gaan en waar ik zou 'stranden'. Mijn trainster zei: 'Lekker crossen, plezier hebben'."



"Ook vanuit mijn nieuwe ploeg Experza-Footlogix had ik geen druk. Ze weten waar ik vandaan moest komen en met welke fysieke beperkingen ik afgelopen jaar heb lopen sukkelen. Maar er was wel lichte spanning."



Wat waren je verwachtingen vooraf?

"Ik kon geen enkele inschatting maken hoe het zou gaan in competitie. Op trainingen gaat het goed. Maar dat waren tot vorige week dus relatief rustige trainingen. Veertig minuten in het rood is dan ook wel iets anders. Dat is iets wat je heel specifiek moet trainen en in mijn geval moet uitbouwen."



Hoe verliep jouw race?

"Ik had vooraf afgesproken dat ik probeerde goed te starten tot de eerste materiaalpost en vanaf dan eigen tempo te rijden. Het was een zwaar en lastig parcours, iedereen kwam toch wel op zijn plek uit. Maar omdat ik in de start geen kant op kon en door het gedrang niet naar voren reed, maar naar achteren, verloor ik meteen de aansluiting met de wereldtop."



"Ik heb mijn eigen wedstrijd gereden. Eigen lijnen, eigen ideeën. Geen risico's naar beneden en omhoog goed doorjassen. De power zat in de benen heb ik gemerkt, ik had alleen nog geen vertrouwen in de afdalingen en nog te weinig in de fietsen. Mijn remmen werkten niet meer en dus moest ik als een slak naar beneden. Ik ben één keer over de kop gegaan in een afdaling, verder verliep het voor mij vrij goed."





"Ik heb niet heel veel technische fouten gemaakt, daar ben ik blij mee. Maar het lef is er nog niet. Dat zal groeien naarmate ik meer wedstrijden zal rijden op verschillende parcoursen. Maar ik vond het leuk en heb genoten van de dag. Dat was toevallig ook nog het belangrijkste.""Goed. Ik heb even losgereden op de racefiets, verder rustig. Netflix, taartje bakken, alle was opruimen en zien dat alles weer gereed staat voor de volgende cross.""Ik heb gelukkig geen klachten. Mijn rug is iets gevoeliger dan voorheen, maar er komt tijdens zo’n wedstrijd ook veel druk en ballast op de rug. Alle kracht komt vanuit de rug. Mijn rug was onder andere het probleem het afgelopen jaar, ik weet nu dat mijn rug vrij sterk is.""Ik heb verder niet veel schade opgelopen door de val. Mijn knie is wat dik, omdat ik daar op gevallen ben. En ik ben wat blauwe plekken rijker. Maar dat is normaal bij mij in de cyclocross, haha. Buiten dat gaat het prima.""Ik heb een vrij rustige week. Eén intensievere training, nog een krachttraining en een duurtraining. Ik zal de batterijen weer op moeten laden voor Leuven op zondag 7 januari.""Gezond en wel kunnen opbouwen naar een mooi seizoen. Ik stel voor nu nog geen grote doelen. Ik ga proberen om nog een mooi veldritseizoen te rijden en wellicht door te gaan met de klassiekers op de weg. Ik heb nog geen specifiek programma, alles hangt van het verloop af."