Stormchaser Paul is in de ban van de storm: 'Ik word blij van harde windstoten'

DEN BOSCH - Stormchaser Paul Begijn uit Den Bosch kan zijn lol niet op. Terwijl de ene na de andere stormwaarschuwing voorbij komt, gaat hij vanmiddag juist op pad. Met twee vrienden gaan ze naar een stormvloedkering in Zeeland. Want een storm als deze laat zijn hart sneller kloppen.

“Rond twee uur vanmiddag komt het hoogwater en dan is de storm heftig. We hopen spectaculaire beelden te kunnen maken”, zegt Paul over zijn plannen.



Paul is al sinds dinsdagmiddag in de ban van de storm. Hij checkt bijna non-stop met welke snelheden de wind door Nederland raast. “Vannacht waren de windstoten hevig. In Volkel is een snelheid van 90 kilometer per uur gemeten en in Woensdrecht 93 kilometer per uur.”



De Bosschenaar werkt voor Natuurmonumenten en is dinsdagochtend nog druk met de problemen die de storm veroorzaakt. “Omdat het veel geregend heeft de afgelopen dagen, is de bodem verzadigd en ontwortelen bomen sneller. Vandaar dat er zoveel bomen omwaaien.”Paul mag dan zelf het gevaar opzoeken, hij vindt dat anderen dat juist niet moeten doen. “Wij waarschuwen ook dat mensen niet naar het bos moeten komen.”