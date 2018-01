Ebert Dollevoet gaat voor 10e keer proberen Dakar uit te rijden: 'Het lek is boven'

VALKENSWAARD - Ebert Dollevoet begint zaterdag aan zijn tiende Dakar rally. De vorige negen edities wist de coureur uit Valkenswaard de finish niet te halen. Hij hoopt dat het nu wel lukt.

"In mijn beleving begin je er aan, dus maak je het ook af. Opgeven is niet echt wat bij mij past", zegt Dollevoet. Met zijn vernieuwde auto staat hij aan de start in Peru. "Aan de buitenkant is de kleur anders. Maar ook de bak, de koppeling, de hele aandrijflijn. Alles is anders. Ik denk dat op dat vlak het lek boven is."



"Ik begrijp dat veel mensen denken: hoe is het mogelijk dat hij nog een keer gaat", zegt Dollevoet lachend. "Maar ik laat het niet rusten voor ik weet waar het probleem zit. Dat was ook het avontuur en het stukje: moeten we nog vertrekken en zo ja, hoe? Afgelopen maanden hebben we daar goed over nagedacht. Als je nu terugkijkt is het goed dat we doorgepakt hebben en de keuze hebben gemaakt om het hele project niet in de hoek te zetten."Roy Damkot, monteur bij het team van Dollevoet, is positief over de komende editie van Dakar. "Het vertrouwen is heel erg groot. In het najaar hebben we in Marokko getest. Daar hebben we vier dagen nonstop gereden en geen enkel probleem gehad."