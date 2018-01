Mislukte helikopterkaping Kempen Airport: criminelen wilden nog een gevangene bevrijden

AMSTERDAM - De criminelen die in oktober een mislukte poging waagden om een helikopter te kapen op Kempen Airport, wilden niet één maar twee criminelen bevrijden uit de gevangenis van Roermond. Dat laat AT5-journalist Mark Schrader via Twitter weten.

Er diende woensdag een zitting bij de rechtbank van Amsterdam, om de stand van zaken in het onderzoek te bespreken. De officier van justitie vertelde dat niet alleen de Eindhovense Benaouf A. uit de Limburgse gevangenis bevrijd moest worden, maar dat er ook een tweede crimineel de gekaapte helikopter in zou moeten stappen. Dat heeft de Colombiaanse verdachte, die de helikopter kon besturen, verklaard.



Tijdens de zitting werd duidelijk dat een van de zeven verdachten, een helikoptervlucht had geboekt bij een bedrijf. De 21-jarige Ismail el M. vertelde dat hij zijn vriendin wilde verrassen, maar het helikopterbedrijf vertrouwde het niet. De ingeschakelde politie tapte vervolgens de telefoons van een aantal verdachten af.Dat kwam mede doordat de vlucht normaal vanaf Lelystad vertrekt, maar de verdachte per se in Limburg wilde vertrekken.Beanouf A. bleek de ontsnapping zelf telefonisch vanuit zijn cel te hebben geregeld. Zo had hij onder meer een foto van een gevangenisplattegrond gestuurd naar de verdachten.

'Bevrijdingsplan was schokkend'

Vijf verdachten in de zaak stonden woensdag voor de rechter. Ze zijn tussen de negentien en zevenentwintig jaar oud. De rechter bepaalde dat hun voorlopige hechtenis niet geschorst werd. Hij ging daarmee mee in de wens van justitie.



De officier van juistitie noemde het bevrijdingsplan schokkend. "Zulke jonge verdachten die kennelijk bereid zijn grof geweld te gebruiken", beargumenteerde ze de verlenging van de voorlopige hechtenis.

De rechter ziet vooral een gevaar van herhaling en denkt dat het maatschappelijk niet zou zijn uit te leggen als verdachten naar huis zouden morgen.

Mislukt

De geplande kaping mislukte volkomen. Een aantal verdachten werd achtervolgd door de politie. Uiteindelijk werd er in Limburg een van hen doodgeschoten door agenten. In Maarheeze was ook een klopjacht op een paar verdachten.