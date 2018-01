Bienvenido! Mexicaanse fans willen PSV-spits Luuk de Jong: 'We wachten op je'

EINDHOVEN - Fans van Club América zien de komst van Luuk de Jong zitten. Op Twitter laten ze de aanvaller van PSV weten dat hij heel erg welkom is. Ook als het aan trainer Miguel Herrera van de Mexicaanse club ligt, komt De Jong zo snel mogelijk bij zijn selectie. De interesse vanuit Mexico werd Nieuwjaarsdag bekend.

Club América heeft overigens interesse in meer spelers. In een interview met ESPN geeft Herrera aan dat de club Luuk de Jong heel hoog op het verlanglijstje heeft staan. "Hij heeft meer dan 140 goals gemaakt, scoort een keer per twee wedstrijden. Hij maakt goals, wij moeten hem voorzien van voorzetten", zegt de trainer.



'Grootste van Mexico'

Niet alleen Herrera ziet de komst van De Jong wel zitten. Ook fans van de Mexicaanse club hopen dat de spits deze transferperiode de overstap maakt naar Club América. Op Twitter komen er veel berichten met #dejongalmásgrande in de tekst.



De fans zien hun club als de grootste van Mexico en dat laten ze hem met verschillende afbeeldingen zien. "De fans wachten op je, hier kun je de emotie voelen van een geweldige club", schrijft een fan.



Op een persconferentie liet Herrera weten dat hij te horen heeft gekregen dat De Jong steeds meer zin heeft in een overgang. "Onze voorzitter heeft met hem gesproken. Hij was eerst verbaasd en zei: Mexico? Het betekent nog niet dat hij zeker naar ons toekomt. Maar wij kijken of het zin heeft om te onderhandelen. Het lijkt wel of hij steeds meer zin heeft."