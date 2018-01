Storm zorgt voor extreem hoogwater in Biesboschpolder: dieren op de vlucht

WERKENDAM - De Biesboschpolder de Noordwaard bij Werkendam krijgt het met de storm van woensdag zwaar te verduren. Door een combinatie van springtij, storm en een afnemende maan zal de polder de komende uren volledig onder water komen te staan. Behalve de huizen op terpen, die hoog en droog staan, zullen de wegen en paden in de polder de komende dagen volledig onder het water verdwenen zijn. Dieren zijn massaal op de vlucht geslagen. Ook op andere plekken in Brabant, zoals in het Rivierengebied Altena, is sprake van hoog water.

Aan de Werkendamse Bandijk waarschuwt een knipperend bord voor hoogwater en verdwenen polderwegen in de Noordwaard. Volgens boswachter Thomas van der Es wordt het een spannend avondje. “Door het springtij zal het rivierwater, over de expres laag gehouden rivierdijk, het gebied binnen stromen. De lager gelegen, nu nog groene polders, zullen veranderen in een kolkende binnenzee.”



Onbereikbaar

Door de Noordwaard onder te laten stromen houden delen van Brabant en de Randstad droge voeten en komt het water in de Waal en Merwede bij Werkendam, Woudrichem en Gorinchem lager te staan. “De dijken in dat gebied worden op deze manier minder belast”, zegt Thomas van der Es.



Volgens de boswachter zal de Noordwaard de komende 24 uur nauwelijks bereikbaar zijn. “Alle wegen en wandelpaden zullen volledig onder het water verdwijnen.”



Dieren op de vlucht

De dieren in de polder lijken al te weten van het naderend onheil. Al rondrijdend met de boswachter zien we grote groepen met reeën in de Noordwaard. “Die zijn echt op de vlucht en zoeken een hoger gelegen plek. In dit soort situaties heb ik zelf weleens gezien dat een haas in een boom was geklommen.”