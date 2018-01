Rico Verhoeven scoort het beste van Nederland in boekwinkel: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

TILBURG - Het boek Rico over kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren is het meest verkochte boek van Nederland. Het boek staat bovenaan de lijst van het CPNB, die iedere week de verkoopgegevens van maarliefst 900 winkels bij elkaar optelt. Vorige week kwam het boek op de vierde plaats binnen, maar het prijkt nu dus bovenaan de lijst. En verslaat daar mee de bestseller 'De Oorsprong' van Dan Brown.

Ook bij Gianotten in Tilburg vliegt "Rico" over de toonbank. Herman van Haaren, medewerker van de boekwinkel, vult de stapel boeken daarom nog maar eens aan. "Dat een sportboek zo veel verkocht wordt, dat is echt uniek", zegt hij.





Het boek van Rico Verhoeven, geschreven door Leon Verdonschot, ligt sinds eind december in de schappen en scoort dus gelijk ontzettend goed . Het is een biografie, waarin Verhoeven openhartig vertelt over zijn leven. Daarin komt ook de moeizame relatie met zijn moeder en zijn onlangs overleden vader aan bod.Overigens staat Rico’s boek niet overal op 1. Bij de Bruna bijvoorbeeld is zijn boek het op drie na meest verkochte en bij Bol.com staat Rico op vijf.